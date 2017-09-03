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Швейцария разгромила команду Латвии в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Швейцарии взяли верх над Латвией в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе В прошла на поле стадиона «Сконто» в Риге и завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарской команды. Голами у победителей отличились Андрис Ванин, Блерим Джемаили и Рикардо Родригес.

После этой встречи Швейцария, набрав 24 очка, лидирует в группе В. Латвия, имея в активе 3 балла, занимает шестое место.

В следующем туре швейцарцы 7 ноября дома примут венгерскую сборную. В тот же день Латвия в гостях сыграет со сборной Фарерских островов.

Матч

Латвия - Швейцария - 0:3 (0:1)

Голы

Сеферович 9 (0:1). Джемаили 54 (0:2). Родригес 58 (0:3).

Незабитые пенальти

Джемаили (Швейцария), 32

Место и дата

03 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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