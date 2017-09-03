Швейцария разгромила команду Латвии в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Швейцарии взяли верх над Латвией в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе В прошла на поле стадиона «Сконто» в Риге и завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарской команды. Голами у победителей отличились Андрис Ванин, Блерим Джемаили и Рикардо Родригес.

После этой встречи Швейцария, набрав 24 очка, лидирует в группе В. Латвия, имея в активе 3 балла, занимает шестое место.

В следующем туре швейцарцы 7 ноября дома примут венгерскую сборную. В тот же день Латвия в гостях сыграет со сборной Фарерских островов.