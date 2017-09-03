Франция не смогла дома переиграть Люксембург в отборочном матче ЧМ-2018

Сборный Франции и Люксембурга сыграли вничью в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 8-го тура в группе А прошла на поле стадиона «Мунисипал» в Тулузе (Франция) и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры Франция, набрав 17 очков, лидирует в группе А. Люксембург, имея в своем активе 5 очков, занимает пятое место.

В следующем туре Франция 7 ноября сыграет в гостях с Болгарией. В тот же день Люксебург сыграет на выезде со сборной Швеции.