«Чеховские медведи» в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок России

«Чеховские медведи» стали обладателями Суперкубка России. В Краснодаре чемпионы России нанесла поражение обладателю Кубка России СКИФу (33:24).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Игорь Карлов, перешедший в межсезонье в «Чеховские медведи» как раз из СКИФа. На его счету пять голов.

Добавим, что «Чеховские медведи» являются неизменным победителем Суперкубка России, выиграв титул в четвертый раз подряд.

Краснодар

Суперкубок России

«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 33:24 (19:13)

«Чеховские медведи: Грушко (7/15), Павленко (10/26); Карлов (5), Васильев (4), А. Котов (4), Куретков (4), Санталов (4), К. Котов (3), Андреев (3), Корнев (3), Шарков (2), Остащенко (1).

СКИФ: Кузнецов (11/34), Заболотин (0/10); Воробьев (5), Степанов (5), Свистунов (4), Касаткин (2), Волобуев (2), Копосов (1), Арчибасов (1), Подставкин (1), Спица (1), Николаенков (1), Близнов (1).