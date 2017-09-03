«Звезда» победила «Ставрополье-СКФУ»

Подмосковная «Звезда» с победы стартовала в новом сезоне суперлиги. В своем первом матче команда Алексея Гумянова нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» в Невинномысске (36:29).

Самой результативной в составе победителей стала левая крайняя Виктория Климанцева, забившая шесть голов.

«Ждали начало нового сезона с радостью, и вот оно состоялось: первая игра – первая победа. Конечно, мы ставили задачу – выиграть, а также дать всем вкатиться, попробовать себя, побороть волнение.

Первый тайм порадовал. Много атак доводилось до логического завершения. Играли двумя составами. Одним – доволен, вторым – не очень», – подвел итоги матча Гумянов.

Невинномысск

Суперлига

Женщины

1-й тур

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – «Звезда» (Московская область) – 29:36 (13:21)

«Ставрополье-СКФУ»: Степаненко (6/35), Ламзина (1/8); Баркалова (8), Иринина, Давыдова, Хвостунцева (1), Кусова (1), Королева (5, 2 мин), Никифорова (9), Пастух (2 мин), Шебалкова, Коблева (2), Лунина, Стрельцова (3).

«Звезда»: Шулега (4/15), Аношкина (4/15), Тиханова (4/11); Осипова (2), Винюкова (5, 2 мин), Климанцева (6), Галай (4, 2 мин), Курбанова (2, 2 мин), Закордонская (2), Н. Никитина (3), Церковнюк (1, 2 мин), Илларионова, Амельченко, И. Никитина (2), Захарова (4), Богдашева (5).