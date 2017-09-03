Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия завоевала золото и серебро в групповом турнире на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по художественной гимнастике завоевала две медали в групповых упражнениях на чемпионате мира в Пезаро.

Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Марии Кравцовой, Евгении Левановой и Ксении Поляковой стала победителем в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также заняла второе место в упражнениях с пятью обручами.

Отметим, что днем ранее сборная России выиграла золото в групповом многоборье.

По итогам чемпионата мира в Италии Россия выиграла семь из восьми возможных золотых медалей.

Пезаро (Италия)

Чемпионат мира

Групповые упражнения

Пять обручей

1. Италия – 18,900

2. Россия – 18,700

3. Япония – 18,600

Три мяча + две скакалки

1. Россия – 18,900

2. Япония – 18,650

3. Болгария – 18,600

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборьеВ Пезаро (Италия) проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России стала первой в групповых упражнениях в многоборье.Сестры Аверины, Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат мираСтал известен окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира.Российские «художницы» выиграли золото ЧЕ в командном первенствеСборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве.Кудрявцева завершила карьеру в 19 летЛичный тренер Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко подтвердила, что гимнастка завершила карьеру.Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастикиИрина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщает ТАСС.
Футбол
Швейцария разгромила команду Латвии в отборочном матче ЧМ-2018
Велошоссе
Закарин занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты»
Футбол
Неустойка в новом контракте Икарди с «Интером» составит 110 миллионов евро
Формула-1
Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика