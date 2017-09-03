Россия завоевала золото и серебро в групповом турнире на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике завоевала две медали в групповых упражнениях на чемпионате мира в Пезаро.

Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Марии Кравцовой, Евгении Левановой и Ксении Поляковой стала победителем в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также заняла второе место в упражнениях с пятью обручами.

Отметим, что днем ранее сборная России выиграла золото в групповом многоборье.

По итогам чемпионата мира в Италии Россия выиграла семь из восьми возможных золотых медалей.

Пезаро (Италия)

Чемпионат мира

Групповые упражнения

Пять обручей

1. Италия – 18,900

2. Россия – 18,700

3. Япония – 18,600

Три мяча + две скакалки

1. Россия – 18,900

2. Япония – 18,650

3. Болгария – 18,600