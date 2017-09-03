Россия завоевала золото и серебро в групповом турнире на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная России по
художественной гимнастике завоевала две медали в групповых упражнениях на
чемпионате мира в Пезаро.
Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Марии Кравцовой, Евгении Левановой и Ксении Поляковой стала победителем в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также заняла второе место в упражнениях с пятью обручами.
Отметим, что днем ранее сборная России выиграла золото в групповом многоборье.
По итогам чемпионата мира в Италии Россия выиграла семь из восьми возможных золотых медалей.
Пезаро (Италия)
Чемпионат мира
Групповые упражнения
Пять обручей
1. Италия – 18,900
2. Россия – 18,700
3. Япония – 18,600
Три мяча + две
скакалки
1. Россия – 18,900
2. Япония – 18,650
3. Болгария – 18,600
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически