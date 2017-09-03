Сборная Бельгии обыграла Грецию и обеспечила себе участие в финальном этапе ЧМ-2018

Футболисты сборной Бельгии переиграли Грецию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 8-го тура в группе H прошла на поле стадиона «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. У победителей голы забили Ян Вертонген и Ромелу Лукаку. У греческой сборной точный удар на счету Зека.

Таким образом, бельгийцы набрали 22 очка, гарантировав первое место в группе, и первыми среди европейских команд завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года в России.

Сборная Греции, имея в активе 13 очков, занимает третье место в группе.