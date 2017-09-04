Волейболисты сборной России завоевали золото чемпионата Европы

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Букмекеры считают, что Россия легко обыграет Германию в финале чемпионата Европы Букмекерские конторы выставили котировки на финал мужского чемпионата Европы между сборными России и Германии.

Изи-изи! Сборная России не заметила бельгийцев и триумфально шагнула в финал ЧЕ «Советский спорт» - о волейбольной сборной, которая спустя четыре года вновь в финале чемпионата Европы.

Россия обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу среди мужчин Матч 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин между сборными России и Бельгии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:0.

Букмекеры считают сборную России явным фаворитом полуфинала ЧЕ-2017 с Бельгией Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинал мужского чемпионата Европы, в котором сборная России встретится с командой Бельгии.