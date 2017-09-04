Волейболисты сборной России завоевали золото чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финал чемпионата Европы по волейболу среди мужчин между сборными России и Германии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:2.
Счет в партиях – 25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13 в пользу сборной России.
Отметим, что сборная Германии стала первой командой на этом турнире, которой удалось выиграть у российской команды хотя бы один сет.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
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