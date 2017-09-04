Шарапова покинула US Open, проиграв в 1/8 финала Севастовой

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче четвертого круга US Open проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут, за это время Шарапова четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести, а в активе ее соперницы две двойные и пять брейков из шести.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В четвертьфинале US Open Севестова встретится с американкой Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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