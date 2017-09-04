Шарапова покинула US Open, проиграв в 1/8 финала Севастовой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова в матче четвертого круга US Open проиграла
представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счетом 7:5, 4:6, 2:6.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут, за это время Шарапова четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести, а в активе ее соперницы две двойные и пять брейков из шести.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
В четвертьфинале US Open Севестова встретится с американкой Слоан Стивенс.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2
Место и дата
03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция
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