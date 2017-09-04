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Шарапова покинула US Open, проиграв в 1/8 финала Севастовой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче четвертого круга US Open проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут, за это время Шарапова четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести, а в активе ее соперницы две двойные и пять брейков из шести.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. 

В четвертьфинале US Open Севестова встретится с американкой Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2

Место и дата

03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция

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