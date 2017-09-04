Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов в матче второго круга US Open в парном разряде обыграли Леандера Паеса и Пурава Раджу (оба – Индия) со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут, за это время Андрей и Карен семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести, а в активе их соперников один эйс, пять двойных и один брейк из трех.

В третьем круге турнира в США Хачанов и Рублев сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуардом Роже-Вассленом.