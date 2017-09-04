Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда
Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь
Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской
квалификации ЧМ-2018.
– Честно говоря, здесь много не скажешь, – приводит слова
Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. – Хочется провалиться
от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую
стыд, потому что воспитан так.
Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили – ни в какие ворота не лезет.
Матч
Белоруссия - Швеция - 0:4 (0:3)
Голы
Форсберг 18 (0:1). Нюман 24 (0:2). Берг 37 (0:3). Гранквист 84 (0:4 - пен.).
Место и дата
03 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция