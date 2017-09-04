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Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда

Источник:  Белорусская Федерация футболаКомментарии

Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

– Честно говоря, здесь много не скажешь, – приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. – Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.

Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили – ни в какие ворота не лезет.

Матч

Белоруссия - Швеция - 0:4 (0:3)

Голы

Форсберг 18 (0:1). Нюман 24 (0:2). Берг 37 (0:3). Гранквист 84 (0:4 - пен.).

Место и дата

03 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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