Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда

Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

– Честно говоря, здесь много не скажешь, – приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. – Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.

Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили – ни в какие ворота не лезет.