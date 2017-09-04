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Максим Михайлов признан самым ценным игроком ЧЕ по волейболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов признан самым ценными игроком чемпионата Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Михайлов в финальном матче, в котором российская команда обыграла немцев со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13), набрал 19 очков.

Напомним, в последний раз сборная России становилась чемпионом Европы в 2013 году.

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