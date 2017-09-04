Гаврилова и Касаткина проиграли Хао-Чин и Шуай в 1/8 финала US Open в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Дарья Гаврилова и Дарья Касаткина в
матче третьего круга US Open в парном разряде проиграли Чань Хао-Чин (Тайбэй) и Чжан Шуай
(Китай) со счетом 6:3, 1:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут, за это время россиянки
трижды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали четыре
брейк-пойнта из 11, а в активе их соперниц один эйс и пять брейков из 21.
В 1/8 финала турнира в США Хаочин и Шуай встретятся с Чань Юнжань и Мартиной Хингис.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически