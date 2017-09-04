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Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в матче второго круга US Open в парном разряде обыграли Надежду Киченок (Украина) и Анастасию Родионову (Австралия) со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут, за это время россиянки четырежды подали навылет, допустили четыре двойных ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 12, а в активе их соперниц два эйса, пять двойных и один брейк из трех.

В 1/8 финала US Open Макарова и Веснина встретятся с Андрея Клепач (Словения) и Марией-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

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