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Сергей Шляпников: Тяжелый финал, но решающая игра ЧЕ не может быть простой

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников – о победе над командой Германии (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) в финале чемпионата Европы.

«Это был тяжелый финал, но решающая игра чемпионата Европы не может быть простой. Мы начали матч очень хорошо, однако Германия вскоре прибавила.

Я знал, что произойти может все что угодно, поскольку мы бились за золотые медали. Даже когда Германия повела 5:2 на тай-брейке, я верил в победу и сказал об этом своим игрокам», - приводит слова Шляпникова «Р-Спорт».

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