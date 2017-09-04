Сергей Шляпников: Тяжелый финал, но решающая игра ЧЕ не может быть простой

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников – о победе над командой Германии (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) в финале чемпионата Европы.

«Это был тяжелый финал, но решающая игра чемпионата Европы не может быть простой. Мы начали матч очень хорошо, однако Германия вскоре прибавила.

Я знал, что произойти может все что угодно, поскольку мы бились за золотые медали. Даже когда Германия повела 5:2 на тай-брейке, я верил в победу и сказал об этом своим игрокам», - приводит слова Шляпникова «Р-Спорт».