Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американская теннисистка Винус Уильямс в четвертом круге US Open победила
Карлу Суарес Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:1.
Встреча длилась 1 час 52 минуты, за это время Уильмс
четырежды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь
брейк-пойнтов из девяти, а в активе ее соперницы два эйса, одна двойная и четыре
брейка из девяти.
В четвертьфинале турнира Винус встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Суарес Наварро К. (Испания) - Уильямс В. (США)
Место и дата
03 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция
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