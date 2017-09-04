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Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Винус Уильямс в четвертом круге US Open победила Карлу Суарес Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча длилась 1 час 52 минуты, за это время Уильмс четырежды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти, а в активе ее соперницы два эйса, одна двойная и четыре брейка из девяти.

В четвертьфинале турнира Винус встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Суарес Наварро К. (Испания) - Уильямс В. (США)

Место и дата

03 сентября 21:30, , Онлайн-трансляция

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