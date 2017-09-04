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Александр Бубнов: Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы сборной России над московским «Динамо» (3:0) в товарищеском матче.

«Любая игра полезна. Под каждый матч можно подобрать задачу и стараться ее решить, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – Чем слабее соперник, тем легче отработать атакующие действия. Эту задачу сборной удалось выполнить.

Когда команда только собирается, даже если говорить про клубы, то поначалу ей не выбирают сильных соперников. Должна быть возможность сыграться, почувствовать партнеров. Основной состав получил нагрузку на Кубке конфедераций, плюс раннее начало чемпионата, лидерам надо было дать отдохнуть – думаю, что вызов ближайшего резерва оправдан, тем более ранее его не просматривали в деле.

Думаю, из этого состава на ближайший сбор будет вызвано не более 6 человек: Лунев, Фернандес, Кузяев, братья Миранчуки, Заболотный. Не факт, что они получат игровую практику, но в расширенный список попадут. Это моя оценка. В любом случае октябрьский сбор даст больше пищи для размышления.

Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной. На оборону практически не было нагрузки, поскольку «Динамо» очень слабо выглядело в атаке. Было заметно, что сборная сыграла организованно: качественно прессинговала, перекрывала зоны – не давала сопернику организовать атаку. Видно, что на сборах этому уделяется много внимания. 

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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