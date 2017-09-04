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Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна

Источник:  Официальный сайт US OpenКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего выступления на US Open.

– Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна, – приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Напомним, Мария проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6) в 1/8 финала US Open.

Матч

Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2

Место и дата

03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция

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