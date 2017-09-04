Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
Источник: Официальный сайт US OpenКомментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего
выступления на US Open.
– Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна, – приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.
.@MariaSharapova on her US Open return. "Reflecting back on the week, I can be happy." https://t.co/BkelWHZgVj #usopen pic.twitter.com/gMdOwgoNcR— US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2017 г.
Напомним, Мария проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6) в 1/8 финала US Open.
Матч
Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2
Место и дата
03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция
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