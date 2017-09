Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна

Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего выступления на US Open.

– Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна, – приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

.@MariaSharapova on her US Open return. "Reflecting back on the week, I can be happy." https://t.co/BkelWHZgVj #usopen pic.twitter.com/gMdOwgoNcR