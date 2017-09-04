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Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставать

Источник:  Газета.RuКомментарии

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.

– Первый сет получился упорным, он мог закончиться иначе, – приводит слова Севастовой «Газета.Ru». – Она играла потрясающе, но я продолжала сражаться, бегала за каждым мячом и старалась не отставать.

 Конечно, в конце игры эмоции зашкаливали, было трудно выиграть последний гейм при счете 5:2.

Матч

Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2

Место и дата

03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция

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