Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставать
Источник: Газета.RuКомментарии
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась
впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.
– Первый сет получился упорным, он мог закончиться иначе, –
приводит слова Севастовой «Газета.Ru». – Она играла потрясающе, но я продолжала сражаться, бегала
за каждым мячом и старалась не отставать.
Конечно, в конце игры эмоции зашкаливали, было трудно выиграть последний гейм при счете 5:2.
Матч
Севастова А. (Латвия) - Шарапова М. (Россия) - 5:7, 6:4, 6:2
Место и дата
03 сентября 22:00, , Текстовая трансляция
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