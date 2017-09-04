Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставать

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.

– Первый сет получился упорным, он мог закончиться иначе, – приводит слова Севастовой «Газета.Ru». – Она играла потрясающе, но я продолжала сражаться, бегала за каждым мячом и старалась не отставать.

Конечно, в конце игры эмоции зашкаливали, было трудно выиграть последний гейм при счете 5:2.