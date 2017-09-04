Шварцман обыграл Пуя в четвертом круге US Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертом круге US Open обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут, за это время Шварцман девять раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти, а в активе его соперника 15 эйсов, восемь двойных и шесть брейков из 14.

В четвертьфинале турнира аргентинец встретится с испанцем Пабло Карреньо-Буста.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг