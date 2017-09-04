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Шварцман обыграл Пуя в четвертом круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертом круге US Open обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут, за это время Шварцман девять раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти, а в активе его соперника 15 эйсов, восемь двойных и шесть брейков из 14.

В четвертьфинале турнира аргентинец встретится с испанцем Пабло Карреньо-Буста.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Пуй Л. (Франция) - Шварцман Д. (Аргентина) - 6:7, 5:7, 6:2, 2:6

Место и дата

03 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция

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