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Антон Миранчук: Рад, что на игру пришло так много зрителей

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о своем дебюте в национальной команде в товарищеском матче против московского «Динамо» (3:0).

- Какие эмоции после первого гола в дебютном матче за сборную?
- Очень приятно. Первый матч, первый гол, - приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». - Что может быть лучше. Многие сборники в первый раз играли друг с другом. Где-то было недопонимание. Но мы владели инициативой, создавали моменты. Первый тайм получился неплохим.

- Ваша связка с братом и Тарасовым полностью переиграла соперников.
- Мы же играем за «Локомотив», так что хорошо понимаем друг друга. Поэтому и показали хороший футбол.

- Как вам уровень сопротивления «Динамо»?
- Хороший матч, хороший уровень. Очень рад, что на игру пришло так много зрителей.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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