Антон Миранчук: Рад, что на игру пришло так много зрителей

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о своем дебюте в национальной команде в товарищеском матче против московского «Динамо» (3:0).

- Какие эмоции после первого гола в дебютном матче за сборную?

- Очень приятно. Первый матч, первый гол, - приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». - Что может быть лучше. Многие сборники в первый раз играли друг с другом. Где-то было недопонимание. Но мы владели инициативой, создавали моменты. Первый тайм получился неплохим.

- Ваша связка с братом и Тарасовым полностью переиграла соперников.

- Мы же играем за «Локомотив», так что хорошо понимаем друг друга. Поэтому и показали хороший футбол.

- Как вам уровень сопротивления «Динамо»?

- Хороший матч, хороший уровень. Очень рад, что на игру пришло так много зрителей.