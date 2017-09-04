Квитова победила Мугурусу в 1/8 финала US Open

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертом круге US Open обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2.

Шварцман обыграл Пуя в четвертом круге US Open Аргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертом круге US Open обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.

Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставать

Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставать Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.

Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего выступления на US Open.

Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна

Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего выступления на US Open.

Американская теннисистка Винус Уильямс в четвертом круге US Open победила Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open Американская теннисистка Винус Уильямс в четвертом круге US Open победила Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:1.