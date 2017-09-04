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Квитова победила Мугурусу в 1/8 финала US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешская теннисистка Петра Квитова в матче четвертого круга US Open победила испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут, за это время Квитова четырежды подала навылет, доустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, в активе ее соперницы две двойные и три брейка из 12.

В четвертьфинале турнира Петра встретится с американкой Винус Уильямс.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Квитова П. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 6:3

Место и дата

04 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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