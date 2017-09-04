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КХЛ. «Торпедо» примет «Динамо» (Москва), «Спартак» сыграет со СКА и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

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Матч

Торпедо - Динамо

Место и дата

04 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Динамо Мн

Место и дата

04 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - СКА

Место и дата

04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Локомотив

Место и дата

04 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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