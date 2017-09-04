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Кими Райкконен: Результат оказался совсем не таким, как мы хотели

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял пятое место.

«На протяжении всей дистанции у меня были сложности с балансом. Ни в какой момент он не был таким, каким должен быть. На некоторых кругах ситуация менялась к лучшему, но большую часть времени не хватало скорости и сцепления с трассой.

Непростой уик-энд, пришлось вести борьбу в самых разнообразных условиях, на сухой трассе и на влажной. Нам нужно прибавить на подобных трассах. Я разочарован, поскольку результат оказался совсем не таким, как мы хотели. Конфигурация трассы в Монце нам не подходит – к сожалению, это наш домашний Гран При», – приводит слова Райкконена F1news.ru.

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