Кими Райкконен: Результат оказался совсем не таким, как мы хотели
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты
гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял пятое место.
«На протяжении всей дистанции у меня были сложности с
балансом. Ни в какой момент он не был таким, каким должен быть. На некоторых
кругах ситуация менялась к лучшему, но большую часть времени не хватало
скорости и сцепления с трассой.
Непростой уик-энд, пришлось вести борьбу в самых
разнообразных условиях, на сухой трассе и на влажной. Нам нужно прибавить на подобных
трассах. Я разочарован, поскольку результат оказался совсем не таким, как мы
хотели. Конфигурация трассы в Монце нам не подходит – к сожалению, это наш
домашний Гран При», – приводит слова Райкконена F1news.ru.
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