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Фелипе Масса: Всегда приятно зарабатывать очки двумя машинам

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял восьмое место.

«Команда добилась хорошего результата, всегда приятно зарабатывать очки двумя машинами. Я доволен гонкой и соперничеством. На последних кругах между мной и Лэнсом произошел контакт, к счастью, обошлось без последствий, нам удалось финишировать на высоких позициях. Мы продемонстрировали неплохую скорость, сегодня действительно хороший день для «Уильямс», – приводит слова Массы F1news.ru.

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