Фелипе Масса: Всегда приятно зарабатывать очки двумя машинам
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты
гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял восьмое место.
«Команда добилась хорошего результата, всегда приятно
зарабатывать очки двумя машинами. Я доволен гонкой и соперничеством. На
последних кругах между мной и Лэнсом произошел контакт, к счастью, обошлось без
последствий, нам удалось финишировать на высоких позициях. Мы
продемонстрировали неплохую скорость, сегодня действительно хороший день для «Уильямс»,
– приводит слова Массы F1news.ru.
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