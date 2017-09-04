Фелипе Масса: Всегда приятно зарабатывать очки двумя машинам

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты гонки Гран-при Италии, по итогам которой он занял восьмое место.

«Команда добилась хорошего результата, всегда приятно зарабатывать очки двумя машинами. Я доволен гонкой и соперничеством. На последних кругах между мной и Лэнсом произошел контакт, к счастью, обошлось без последствий, нам удалось финишировать на высоких позициях. Мы продемонстрировали неплохую скорость, сегодня действительно хороший день для «Уильямс», – приводит слова Массы F1news.ru.