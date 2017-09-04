Куэрри обыграл Мишу Зверева и вышел в четвертьфинал US Open

Американский теннисист Сэм Куэрри в матче четвертого круга US Open победил немца Мишу Зверева со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 79 минут, за это время Куэрри 18 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, а в Зверева шесть эйсов и четыре двойных ошибки.

В четвертьфинале турнира Куэрри встретится с Кевином Андерсоном (Южная Африка).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг