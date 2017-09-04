Куэрри обыграл Мишу Зверева и вышел в четвертьфинал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американский теннисист Сэм Куэрри в матче четвертого круга US Open победил
немца Мишу Зверева со счетом 6:2, 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 79 минут, за это время Куэрри 18 раз
подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из
12, а в Зверева шесть эйсов и четыре двойных ошибки.
В четвертьфинале турнира Куэрри встретится с Кевином Андерсоном (Южная Африка).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Куэрри С. (США) - Зверев М. (Германия) - 6:2, 6:2, 6:1
Место и дата
04 сентября 03:30, , Онлайн-трансляция
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