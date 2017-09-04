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Куэрри обыграл Мишу Зверева и вышел в четвертьфинал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский теннисист Сэм Куэрри в матче четвертого круга US Open победил немца Мишу Зверева со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 79 минут, за это время Куэрри 18 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, а в Зверева шесть эйсов и четыре двойных ошибки.

В четвертьфинале турнира Куэрри встретится с Кевином Андерсоном (Южная Африка).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Матч

Куэрри С. (США) - Зверев М. (Германия) - 6:2, 6:2, 6:1

Место и дата

04 сентября 03:30, , Онлайн-трансляция

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