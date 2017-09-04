Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Волейболисты РФ завоевали золото ЧЕ, подопечные Станислава Черчесова разгромили «Динамо», а Шарапова покинула US Open. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России праздную победу на ЧЕ-2017 в Кракове.
Волейболисты сборной России праздную победу на ЧЕ-2017 в Кракове.Фото: CEV

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Волейболисты сборной России в финале чемпионата Европы победили команду Германии.

Максим Михайлов назван самым ценным игроком турнира, а Дмитрий Волков и Сергей Гранкин вошли в символическую сборную ЧЕ.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото и серебро в групповых упражнениях на чемпионате мира в Пезаро. 

Футболисты сборной Франции дома не смогли переиграть команду Люксембурга в отборочном матче ЧМ-2018. В параллельной встрече Швеция забила четыре безответных мяча в ворота белорусов, Швейцария разгромила Латвию, Португалия с минимальным счетом обыграла Венгрию.

В рамках товарищеской встречи сборная России в Химках разгромила московское «Динамо». К слову, на «Арене Химки» собралось почти 16 тысяч болельщиков.

В матче четвертого круга US Open Мария Шарапова проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Дарья Гаврилова и Дарья Касаткина также покинули теннисный турнир в США в парном разряде. А вот Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в третий раунд US Open в парном разряде. В след за ними в 1/16 финала вышел еще один российский дуэт – Екатерина Макарова / Елена Веснина.

Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Италии и возглавил общий зачет. Россиянин Даниил Квят пришел к финишу 12-м.

Видео дня: Хитрый гол Дацюка и жесткий силовой Скотта. Лучшие моменты недели в КХЛ

Цитата дня: «Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной», - Александр Бубнов, футбольный эксперт.

Обязательно к прочтению:

Чемпионы побеждают как угодно – не 3:0 так 3:2

Сказке конец. Мария Шарапова покидает US Open

Нет проблем - нет скорости. Квят опять остался без очков

Матч сборной: абсурд с билетами и неправильные болельщики

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куэрри обыграл Мишу Зверева и вышел в четвертьфинал US OpenАмериканский теннисист Сэм Куэрри в матче четвертого круга US Open победил немца Мишу Зверева со счетом 6:2, 6:2, 6:1.Чемпионы побеждают как угодно – не 3:0 так 3:2Чемпионы побеждают как угодно – не 3:0 так 3:2Финальный матч ЧЕ-2017 Россия - Германия получился захватывающим и растянулся на все пять партий. Тем ценнее победа нашей команды!Шварцман обыграл Пуя в четвертом круге US OpenАргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертом круге US Open обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2.ЧМ-2018. Квалификация. Англия – Словакия, Германия – Норвегия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей европейской квалификации чемпионата мира-2018.Квитова победила Мугурусу в 1/8 финала US OpenЧешская теннисистка Петра Квитова в матче четвертого круга US Open победила испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Теннис
Гаврилова и Касаткина проиграли Хао-Чин и Шуай в 1/8 финала US Open в парном разряде
Волейбол
Волков и Гранкин вошли в символическую сборную ЧЕ по волейболу
Волейбол
Максим Михайлов признан самым ценным игроком ЧЕ по волейболу
Теннис
Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open в парном разряде
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости