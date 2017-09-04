Волейболисты РФ завоевали золото ЧЕ, подопечные Станислава Черчесова разгромили «Динамо», а Шарапова покинула US Open. Главные новости утра

Волейболисты сборной России праздную победу на ЧЕ-2017 в Кракове. Фото: CEV

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Волейболисты сборной России в финале чемпионата Европы победили команду Германии.

Максим Михайлов назван самым ценным игроком турнира, а Дмитрий Волков и Сергей Гранкин вошли в символическую сборную ЧЕ.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото и серебро в групповых упражнениях на чемпионате мира в Пезаро.

Футболисты сборной Франции дома не смогли переиграть команду Люксембурга в отборочном матче ЧМ-2018. В параллельной встрече Швеция забила четыре безответных мяча в ворота белорусов, Швейцария разгромила Латвию, Португалия с минимальным счетом обыграла Венгрию.

В рамках товарищеской встречи сборная России в Химках разгромила московское «Динамо». К слову, на «Арене Химки» собралось почти 16 тысяч болельщиков.

В матче четвертого круга US Open Мария Шарапова проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Дарья Гаврилова и Дарья Касаткина также покинули теннисный турнир в США в парном разряде. А вот Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в третий раунд US Open в парном разряде. В след за ними в 1/16 финала вышел еще один российский дуэт – Екатерина Макарова / Елена Веснина.

Льюис Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Италии и возглавил общий зачет. Россиянин Даниил Квят пришел к финишу 12-м.

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Цитата дня: «Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной», - Александр Бубнов, футбольный эксперт.

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