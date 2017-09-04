Константин Генич: Интересно, а кто посильнее: «Динамо» или сборная Новой Зеландии?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги товарищеского матча между сборной Россией и московским «Динамо» (3:0).

«Интересно, а кто посильнее: «Динамо» или сборная Новой Зеландии?», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Отметим, что подопечные Станислава Черчесова встречались с новозеландцами в рамках группового этапа домашнего Кубка конфедераций (2:0) и одержали победу.