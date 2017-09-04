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Константин Генич: Интересно, а кто посильнее: «Динамо» или сборная Новой Зеландии?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги товарищеского матча между сборной Россией и московским «Динамо» (3:0).

«Интересно, а кто посильнее: «Динамо» или сборная Новой Зеландии?», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Отметим, что подопечные Станислава Черчесова встречались с новозеландцами в рамках группового этапа домашнего Кубка конфедераций (2:0) и одержали победу.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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