Саутгейт назвал лучшего защитника сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

«Да, он лучший защитник страны не только в этом сезоне. В середине прошлого сезона он уже был таковым. Джонс умеет справляться с давлением, хорошо читает игру, он агрессивен, что мне нравится. К тому же, у него колоссальный опыт, несмотря на то, что он еще очень молод», – цитирует специалиста Sky Sports.

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