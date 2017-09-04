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Мария Шарапова: Мне не хватало соревнований Большого шлема

Источник:  Associated PressКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после завершения выступления на Открытом чемпионате США.

Напомним, спортсменка из РФ потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в четвертом раунде (7:5, 4:6, 2:6).

«Эта неделя дала мне очень многое, и я благодарна организаторам за предоставленную возможность выступить на этом турнире. Трехсетовые матчи очень тяжелы, но мне нравится их играть. Соревнования в такой атмосфере – это то, чего мне так не хватало. И это нельзя воспроизвести нигде, кроме как на турнирах Большого шлема. Это особенная ночь для меня, я буду помнить о ней», – цитирует Шарапову Associated Press.

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