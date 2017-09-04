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Усман Дембеле: Знал, что если вернусь в «Боруссию», трансфер в «Барселону» окажется под вопросом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии». Напомним, хавбек сборной Франции обошелся каталонскому клубу в 105 млн евро.

«Пока клубы решали вопрос моего трансфера, я был спокоен. Все было предельно ясно – нужно набраться терпения. В какой-то момент я решил прекратить тренировки с командой. Не хотел возвращаться в Германию, и начал искать отговорки.

Я знал, что если это не сработает, мой переезд в Испанию окажется под угрозой срыва. Мне бы пришлось сожалеть, поскольку я упустил вторую возможность стать игроком «Барселоны».

У меня есть цель – прогрессировать. В такой команде, как «Барселона», можно научиться многому даже на тренировках», – приводит слова Дембеле ESPN FC.

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