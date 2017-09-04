Александр Хацкевич: В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в сборной

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич, которые ныне работает с киевским «Динамо», оценил уровень белорусского национального первенства. Накануне национальная команда уступила в гостях сборной Швеции (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.

«Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Белоруссии нет футболистов для национальной сборной. Мне журналисты предлагали обратить внимание, к примеру, на игроков из ФК «Крумкачы». Я им отвечал: «Ну вот вы, профессиональные журналисты, знаете уровень сборной. И приедет парень, который три года назад работал на рынке. Как он сможет выступить против той же сборной Болгарии? Я не говорю уже про французов или испанцев…

А мне люди советовали, что нужно брать игроков из белорусской высшей лиги. Да, есть БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер», но остальное… В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде. У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве», – цитирует Хацкевича «Прессбол» со ссылкой на телеканал «2+2».