Сборная России может сыграть контрольный матч с командой Казахстана

Настанвик сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил о возможности проведения товарищеского матча с командой России.

«Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится. В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает», – цитирует специалиста Vesti.kz.

Отметим, что накануне сборная России разгромила московское «Динамо» (3:0).