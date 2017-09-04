Кирилл Панченко: «Зенит» идет на первом месте, будем максимально готовиться. Это суперматч

Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Зенита».

«Эта неделя была плодотворная, готовились к матчу. Эмоции положительные. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.

Мы играли в три центральных защитника и два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то получилось, где-то нет. Мы разъезжаемся, так что теперь буду сам разбирать свою игру. Хороший получился спарринг, динамовцы тоже играли с большим желанием.

Болельщики скандировали «Панченко, забей Луневу»? Если честно, не слышал. Стадион был полный, получился футбольный праздник. А у Лунева спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при стандартах, чтобы я ему не мешал при выходе, если что.

Впереди матч против «Зенита». Это суперматч. Команда идет на первом месте, будем максимально готовиться. Думаю, мы хорошо и плодотворно подготовимся», – сказал игрок.

Напомним, матч против «Зенита» столичный клуб проведет 10 сентября на домашней арене. Начало встречи – 14.00 мск.