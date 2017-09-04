В Киргизии отменили матч из-за угрозы теракта

Интервью с российским футболистом, выступающим в чемпионате Кыргызстана про чемпионат, страну, традиции и фанатов.

Сквозь снег и зной рвется в бой футбольный клуб «Дордой» Интервью с российским футболистом, выступающим в чемпионате Кыргызстана про чемпионат, страну, традиции и фанатов.

Кумыс, степь, искусственные поля и чемпионат Монголии по футболу Интервью с российским полузащитником Михаилом Зайцевым, игроком монгольского футбольного клуба «Хангарьд»

«Ростов» принял решение не отпускать нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана, которая примет участие в Кубке Азии U23, передает Tasnim News Agency.

«Ростов» не отпустил Азмуна на Кубок Азии «Ростов» принял решение не отпускать нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана, которая примет участие в Кубке Азии U23, передает Tasnim News Agency.

Кубок Азии по футболу в 2019 году пройдет в ОАЭ, сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола.

ОАЭ примут Кубок Азии-2019 Кубок Азии по футболу в 2019 году пройдет в ОАЭ, сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола.