В Киргизии отменили матч из-за угрозы теракта
Источник: «Российская газета»Комментарии
Как сообщает «Российская газета», правительство Киргизии отменило матч отборочного раунда чемпионата Азии-2019 между национальной сборной и командой Мьянма.
«Мы ведем переговоры с Мьянмой о переносе встречи. Скорее всего, сборной КР будет засчитано техническое поражение», – заявил президент Киргизии Семетей Султанов.
Напомним, игра должна была состояться 5 сентября. Болельщикам, уже купившим билеты, вернут деньги.
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