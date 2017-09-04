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Гризманн может стать игроком «МЮ» в январе 2018 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Manchester Evening News, боссы «Манчестер Юнайтед» не собираются откладывать приглашение Антуана Гризманна до следующего лета.

Согласно источнику, руководство «красных дьяволов» вместе с Жозе Моуринью рассчитывают подписать нападающего сборной Франции в январе 2018 года. Отмечается, что главной целью клуба на следующее лето станет хавбек мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

Напомним, форвард «Атлетико» дал согласие на переезд в премьер-лигу, однако из-за проблем «матрасников» на приглашение новичков, Гризманн согласился остаться в команде еще на один сезон.

Добавим, что Моуринью пытался пригласить Бэйла в минувшее трансферное окно, но валлиец принял решение остаться в команде.

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