Роман Орещук: Рауш сильнее Комбарова, но Дмитрий – боевая единица сборной России

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отметил несколько футболистов сборной России в контрольном матче. Накануне подопечные Станислава Черчесова разгромили бело-голубых со счетом 3:0.



– Кого-то для себя выделили?

– Андрей Лунев, Далер Кузяев, Миранчук…



– Алексей? Или оба?

– Можно сказать, что оба. Хотя Антон пока чуть-чуть сыроват, но потенциал есть. Алексей-то, понятно, уже часть сборной.



– Еще кого-то отметите?

– Роман Нойштедтер выглядел неплохо против «Динамо». Если будет играть в «Фенербахче», то получит вызов в сборную. Еще, кстати, Константин Рауш. Хотя показалось, будто он не в оптимальной физической форме.



– Рауш сильнее Дмитрия Комбарова?

– Да. Мне больше понравился. Но опять же играли против «Динамо», а не против серьезных сборных. Пока Комбаров – боевая единица национальной команды, а для Рауша все только начинается.



– Как раз с передачи защитника «Кельна» забил нападающий «Тосно» Антон Заболотный. Он готов конкурировать с Кокориным, Дзюбой и Смоловым?

– На данный момент нет. Но желания у него море. Да, в чем-то он уступает другим форвардам сборной России, зато очень старается – молодец, – цитирует специалиста «Спорт день за днем».