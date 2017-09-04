Роман Орещук: Рауш сильнее Комбарова, но Дмитрий – боевая единица сборной России
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отметил несколько футболистов сборной России в контрольном матче. Накануне подопечные Станислава Черчесова разгромили бело-голубых со счетом 3:0.
– Кого-то для себя выделили?
– Андрей Лунев, Далер Кузяев, Миранчук…
– Алексей? Или оба?
– Можно сказать, что оба. Хотя Антон пока чуть-чуть сыроват, но потенциал есть. Алексей-то, понятно, уже часть сборной.
– Еще кого-то отметите?
– Роман Нойштедтер выглядел неплохо против «Динамо». Если будет играть в «Фенербахче», то получит вызов в сборную. Еще, кстати, Константин Рауш. Хотя показалось, будто он не в оптимальной физической форме.
– Рауш сильнее Дмитрия Комбарова?
– Да. Мне больше понравился. Но опять же играли против «Динамо», а не против серьезных сборных. Пока Комбаров – боевая единица национальной команды, а для Рауша все только начинается.
– Как раз с передачи защитника «Кельна» забил нападающий «Тосно» Антон Заболотный. Он готов конкурировать с Кокориным, Дзюбой и Смоловым?
– На данный момент нет. Но желания у него море. Да, в чем-то он уступает другим форвардам сборной России, зато очень старается – молодец, – цитирует специалиста «Спорт день за днем».
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция