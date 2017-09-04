ФХР проведет ряд мероприятий, посвященных 45-летию Суперсерии-1972

2 сентября 1972 года в канадском Монреале состоялся первый матч Суперсерии между канадской и советской сборными, который положил начало знаменитому противостоянию двух хоккейных держав.

Суперсерия СССР – Канада 1972 года – хоккейная серия из 8 игр между сборными Советского Союза и Канады. Первые четыре игры прошли в Канаде, остальные – в Москве. В итоге сборная Канады одержала 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская – 31.

Суперсерия 1972 года стала поворотным моментом в истории мирового хоккея. Результат игр наглядно показал, что советский хоккей не уступает канадскому.

Федерация хоккея России, клуб «Легенды хоккея» и Музей хоккея проведут ряд мероприятий, посвященных празднованию 45-летия легендарной Суперсерии-1972.

С 8 сентября по 26 ноября в Музее хоккея будет работать выставка «Хоккейная классика. СССР-Канада. 1972», на которой будут представлены личные вещи легендарных хоккеистов, а также материалы различных изданий о легендарном противостоянии двух сверхдержав, программки игр, карточки игроков и многое другое.

13 сентября в Зале Славы Музея хоккея состоится фан-форум «Встреча с Легендой». Легенды СССР и Канады, участвовавшие в Суперсерии-1972 расскажут о своих воспоминаниях, ответят на вопросы болельщиков, а по окончании мероприятия состоится фотографирование и автограф-сессия с игроками.

14 сентября в Музее хоккея состоится вручение памятных перстней участникам Суперсерии-72, а также торжественная церемония снятия отпечатков их рук. Памятные планшетки некоторых отпечатков в дальнейшем будут представлены в Музее.