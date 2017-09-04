«Торпедо» – СКА. Чудинов дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил в матче «Торпедо» - СКА (3:4 Б), после которого защитник армейцев Максим Чудинов был удален до конца игры.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК СКА (Санкт-Петербург) Максима Чудинова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» - Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу, - сообщает официальный сайт КХЛ.

За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У хозяев отличились Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.

Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.

Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».