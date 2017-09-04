В Аргентине регбист умер после силового приема

Как сообщает RT со ссылкой на Clarin, аргентинский регбист «Беразетеги» Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел во время матча третьего дивизиона чемпионата Аргентины с «Флорестой».

Согласно источнику, соперник провел силовой прием против 20-летнего игрока, сильно ударив его в грудь. Регбист почувствовал себя плохо и был заменен, врач команды стал оказывать ему первую помощь.

Спустя несколько минут у спортсмена начались судороги. Ему вызвали скорую помощь, которая долго не приезжала, поэтому было решено доставить игрока в госпиталь на автомобиле. По дороге Кастро скончался.



