Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Аргентине регбист умер после силового приема

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Clarin, аргентинский регбист «Беразетеги» Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел во время матча третьего дивизиона чемпионата Аргентины с «Флорестой».

Согласно источнику, соперник провел силовой прием против 20-летнего игрока, сильно ударив его в грудь. Регбист почувствовал себя плохо и был заменен, врач команды стал оказывать ему первую помощь. 

Спустя несколько минут у спортсмена начались судороги. Ему вызвали скорую помощь, которая долго не приезжала, поэтому было решено доставить игрока в госпиталь на автомобиле. По дороге Кастро скончался.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Александр Хацкевич: В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в сборной
Теннис
Мария Шарапова: Мне не хватало соревнований Большого шлема
Футбол
Педро Роша: Переход в «Спартак» – лучшее решение на данный момент
Футбол
Саутгейт назвал лучшего защитника сборной Англии
все новости