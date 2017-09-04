Александр Толстиков: Гинер в ЦСКА работает в рамках своего бюджета
Источник: «Известия»Комментарии
Известный селекционер Александр Толстиков прокомментировал
работу Евгения Гинера на посту президента ЦСКА.
«Уверен, что Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает.
Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить», - цитируют Толстикова «Известия».
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