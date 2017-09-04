Александр Побегалов: Приятно удивился, когда в «Шиннике» начал получать зарплату вовремя

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о финансовом положение в ярославском клубе.

«Мы уже успели забыть, что такое зарплата вовремя. И были приятно удивлены, когда начали платить без задержек. Есть еще вопросы по премиальным, по жизнеобеспечению команды, но они решаемы. Мы чувствуем поддержку области и города, которые после произошедших перемен в руководстве дают нам уверенность в завтрашнем дне.

Премьер-Лига? Мы не заглядываем так далеко. Вот 6 сентября матч с петербуржским «Динамо» – готовимся к нему, будем разбирать соперника и с коллегами по тренерскому штабу вырабатывать стратегию», — цитирует Побегалова Sportbox.