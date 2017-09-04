Петра Квитова: Мугуруса – одна из лучших в мире, извиняюсь, что обыграла ее

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой и выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

«Ощущения прекрасные. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч. В последних нескольких розыгрышах я была немного скованна. Ты можешь мечтать, но на корте ситуация другая, и важную роль играет опыт. Это была прекрасная битва.

Конечно, Гарбинье была одним из главных фаворитов на титул и завоевание звания первой ракетки мира. Извиняюсь за то, что обыграла ее. Я же просто рада, что продолжаю борьбу на турнире», – цитирует Квитову «Газета.Ру» со ссылкой на официальный сайт US Open.

Напомним, в четвертьфинале турнира Квитова сразится с американской Винус Уильямс.