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Петра Квитова: Мугуруса – одна из лучших в мире, извиняюсь, что обыграла ее

Источник:  Газета.RuКомментарии

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой и выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

«Ощущения прекрасные. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч. В последних нескольких розыгрышах я была немного скованна. Ты можешь мечтать, но на корте ситуация другая, и важную роль играет опыт. Это была прекрасная битва.

Конечно, Гарбинье была одним из главных фаворитов на титул и завоевание звания первой ракетки мира. Извиняюсь за то, что обыграла ее. Я же просто рада, что продолжаю борьбу на турнире», – цитирует Квитову «Газета.Ру» со ссылкой на официальный сайт US Open.

Напомним, в четвертьфинале турнира Квитова сразится с американской Винус Уильямс.

Матч

Квитова П. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 6:3

Место и дата

04 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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