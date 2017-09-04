Геннадий Шипулин: России повезло, что немцы в концовке расслабились

Главный тренер белгородского «Белогорья» Геннадий Шипулин прокомментировал победу на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счетом 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Игра была непростая, и наши ребята заслуживают аплодисментов, похвалы. Я поздравляю ребят, всю команду, федерацию, руководство. Это очень здорово! Вспоминается отбор на Олимпийские игры — 2004, который прошел в Лейпциге. Сегодня как никогда важно и нужно в спорте побеждать, в это сложное и непростое время. Чтобы Россия спортом доказывала, что она очень сильная. Сегодня очень хороший, праздничный день.

Эта победа даже не нуждается в комментариях. Я был уверен с самого начала, что команда выиграет. Все складывалось для нас очень удачно, и сами играли очень хорошо, подготовились отлично, желание было. Конечно, финальный матч был сложнее, но так всегда и бывает. Это большая ответственность за команду, за страну, за себя, и было непросто.

Еще вчера команды Германии, Бельгии, Словении особой угрозы не представляли, а сегодня это уже полноценные соперники, с которыми надо считаться, серьезно готовиться, что немцы и доказали. Нам повезло, что немцы в концовке чуть-чуть расслабились, буквально на минуту, и мы воспользовались этим», — цитирует Шипулина «Р-Спорт».