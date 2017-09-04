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Екатерина Гамова: Думала, что игра сборной России с немцами будет незатяжной и закончится со счетом 3:0

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала победу мужской сборной России на чемпионате Европы.

Накануне команда из РФ нанесла поражение немецким волейболистам в финале в трех партиях (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Вчера не спала и смотрела финал. Верила в ребят настолько, что думала, что игра будет незатяжной и закончится со счетом 3:0. Матч был очень сложным, эмоциональным. Поздравляю тренера с его первой победой в сборной России, поздравляю всю команду», – цитирует Гамову агентство «Р-Спорт».

Отметим, что сборная России во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы.

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