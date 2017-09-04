«Тосно» расторг контракт с Гутором по обоюдному согласию

Вратарь Александр Гутор и «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

26-летний голкипер перешел в «Тосно» летом 2017 года на один сезон, за тосненцев белорусский футболист не провел ни одного матча.

Напомним, ранее Гутор выступал за «Оренбург», минское «Динамо» и БАТЭ. Также на его счету восемь матчей за сборную Белоруссии.