Кэнни «kennyS» Шраб признан самым ценным игроком DreamHack Masters Malmö 2017

Игрок G2 Esports Кэнни «kennyS» Шраб признан самым ценным игроком турнира DreamHack Masters Malmö 2017 по версии портала HLTV.org.

