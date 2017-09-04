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Барри Смит: Панарина пришлось обменять из-за проблемы с его будущей зарплатой

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Директор по развитию игроков «Чикаго» Барри Смит рассказал о причине обмена российского нападающего Артемия Панарина.

– Скажите, почему на этот раз боссы НХЛ не отпустили игроков на Олимпийские игры. Раньше же им ничего не мешало?
– Владельцы НХЛ не хотят, чтобы их лучшие игроки вернулись после олимпийского турнира с травмами и усталыми – ведь Северная Америка слишком далеко от Кореи, – приводит слова Барри «Спорт День за Днем». – Кроме того, клубы теряют деньги от телевизионных трансляций… Да есть и еще много проблем с точки зрения бизнеса.

– Почему ваш клуб – «Чикаго» – летом обменял талантливого российского форварда Артемия Панарина?
– Панарин – отличный человек и хоккеист. Умный и талантливый. В связке с Патриком Кейном Артемий отлично справлялся. Но нам пришлось его обменять из-за проблемы с его будущей зарплатой. Да, и Патрик Тэйвз будет теперь играть в одном звене с Кейном.

– Говорят, в НХЛ вскоре может грянуть очередной локаут?
– Забастовка в НХЛ? Не думаю, что такое может случиться. К тому же должно пройти несколько лет, прежде чем закончится очередной договор между профсоюзом игроков и лигой.

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