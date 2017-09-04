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Тимофей Мозгов: Если будем расслаблятся, то бельгийцы накажут

Источник:  ТАССКомментарии

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с национальной командой Бельгии.

«Если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать. Понятно, что они не фавориты, как сербы, но на этом чемпионате Европы нет разницы в силе команд. Поэтому настраиваемся на бельгийцев серьезно. Честно скажу, я персонально никого из бельгийской сборной не знаю. Видел команду – мы на скаутинге проходили. Вот и все», – приводит слова Мозгова ТАСС.

Отметим, на данный момент сборная России занимает первое место в группе D.

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