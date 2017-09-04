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«Ливерпуль» внес Коутиньо в заявку на Лигу чемпионов

Источник:  Daily MailКомментарии

Как сообщает Daily Mail, «Ливерпуль» внес бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в заявку команды на Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрок, в случае провала по трансферу в «Барселону», откажется выступать за английский клуб.

Как известно, хавбек остался в расположении «красных», но пока не сыграл ни одного матча. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснял это травмой спины, но Коутиньо принял участие в матче сборной Бразилии.

Добавим, что «Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч в квартете Е команды состоится 26 сентября в Москве, вторая игра намечена на 6 декабря в Англии.

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