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Гендиректор «Динамо» рассказал, почему не удалось договориться с Данни и Маурисио

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев объяснил, почему столичному клубу не удалось заполучить Данни и Маурисио, которые ранее выступали за «Зенит».

«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.

Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», – цитирует Муравьева «Чемпионат».

Напомним, Данни минувшим летом перебрался в чешскую «Славию», а Жозе Маурисио – в греческий ПАОК.

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