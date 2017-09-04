Гендиректор «Динамо» рассказал, почему не удалось договориться с Данни и Маурисио
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев объяснил, почему столичному клубу не удалось заполучить Данни и Маурисио, которые ранее выступали за «Зенит».
«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.
Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», – цитирует Муравьева «Чемпионат».
Напомним, Данни минувшим летом перебрался в чешскую «Славию», а Жозе Маурисио – в греческий ПАОК.
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